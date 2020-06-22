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22.06.2020 - 17:25 | | AA

Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah  saatlerinden itibaren Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya) ve Marmara'da, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın  kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare)  sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı,  yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara  karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

 

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