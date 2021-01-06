Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

Michael Richard Pence tam adına sahip politikacı, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nde yer aldı. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun üeri olarak görevler aldı. 2020 ABD seçimleri sonrası dikkatleri çeken Mike Pence, ABD başkan yardımcısı olarak biliniyor.

MİKE PENCE KİMDİR?

Pence, 20 Ocak 2017 tarihi itibari ile ABD Başkanı Donald Trump‘ın Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor. Mike Pence, 7 Haziran 1959 tarihinde Columbus, Indiana, ABD‘de dünyaya geldi. Asıl adı Michael Richard Pence’dir. Columbus North Lisesi’nde okudu. 1977 – 1981 yılları arasında Hanover College’ni bitirdikten sonra Indiana Üniversitesi McKinney Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve yüksek lisansını da Indiana Üniversitesinde tamamladı. 1988 yılında ve 1990 yılında kongre üyesi olmak için yaptığı girişimler başarısız oldu.

1994 – 1999 yılları arasında Rushville, Indiana’da muhafazakâr bir radyoda programlar yaptı. 2000 yılında ilk kez seçildiği Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nde Indiana eyaletini 6 dönem temsil etme şansını yakaladı. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun da üyesi olarak çalıştı. 14 Ocak 2013 – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında ABD Indiana Valisi olarak görev yaptı.

2017'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. ve şu anki başkan yardımcısı olarak görev yapan Amerikalı politikacı ve avukattır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Pence'i seçtiğini açıklamıştı.