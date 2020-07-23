Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında yenik düşmesinden sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Maddeleri gereğince Osmanlı için çok ağır bir antlaşma olarak kabul edilmiştir. Osmanlı adına, Rauf Bey ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleştirilmiştir.



Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca Özeti



Mondros Ateşkes Antlaşması, İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında gerçekleştirilen, Osmanlının savaş yenilgisi sonrasında imzalanan bir tür mutabakattır. Bu antlaşmaya Osmanlı, İtilaf Devletleri için açık bir hale gelmiştir.



Bunun yanı sıra antlaşma içerisinde Osmanlı'nın belli bölümlerinin işgal edilmesine dair maddeler bulunur. Ayrıca Osmanlı Devlet'inin yaptığı tüm işgallerin sınırlarından kuvvetlerini çekmesi gerektiği belirtilmiştir.



İttifak Devletlerinin savaşı kazanma umudunun yitirilmesi üzerine, İttifak Devletlerine karşı ağır antlaşmalar görülmeye başlanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması da Osmanlı'ya karşı çok ağır şartlar içeren, Osmanlı'nın bölünüp parçalanmasına yönelik olan mutabakat olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı fiilen olmasa bile teorik olarak işgal edilmiş, alınan kararlar İtilaf Devletlerinin eline geçmiştir.



Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi



Osmanlı adına Bahriye nazırı olarak görev yapan Rauf Bey ile İtilaf Devletleri arasında Limni Adasının Mondros Limanı sınırlarında imzalandı. Ateşkesin imzalandığı tarih, 30 Ekim 1918 olarak kayıtlara geçmiştir. Antlaşmaya göre İtilaflar ile Osmanlı arasındaki savaş, 31 Ekim öğle zamanında son bulacaktır.



Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri (Şartları)



Mondros Ateşkes Antlaşması toplamda 25 maddeden oluşur. En önemlilerini değerlendirmek gerekirse, Osmanlı ve Türkiye için ne gibi sonuçlar doğurduğu öngörülebilir.

Osmanlı Devleti suları içerisinde bulunan tüm mayınlar taranarak temizlenecektir.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak, Karadeniz işgal edilecektir.

İtilaf Devletleri esirleri ile Ermeni esirler İstanbul'da şartsız şekilde İtilaflara iade edilecektir.

Osmanlı ordusu hudutların korunması ve asayişin temini dışında terhis edilecek.

İtilaf Devletlerini tehdit edici bir durum olması halinde, buraya işgal gerçekleşebilecektir.

İtilaflar Osmanlının demir yollarından istifade edebileceği gibi tüm Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin emrinde olacaktır.

Hükumet haberleşmeleri haricinde tüm telgraf, telsiz ve kabloların denetimleri Osmanlı Devleti denetiminde olacaktır.

Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.

Osmanlı'ya ait tüm savaş gemileri teslim olacak, gösterilen limanların içerisinde İtilaf Devletleri tarafından göz altında tutulacaklardır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Önemi



Osmanlı açısından teslim olmanın görünümü olan Mondros Ateşkes antlaşması, İtilaf Devletlerine istedikleri gibi hareket etme olanağı tanımıştır. Önemi bu açıdan son derece büyüktür.

Osmanlı boğazlar üzerinde olan hakimiyetini tamamen kaybetmiştir.

Osmanlı Devleti fiili olarak sona ermiştir.

Anadolu'nun tüm toprakları işgale açık hale gelmiştir.

Osmanlı ordusu terhis edilmiş, tüm iletişim araçlarına el konulmuştur. Bu durum Osmanlı'nın tamamen savunmasız kalmasına yol açmıştır.

7. maddeye göre Osmanlı işgal edilebilir duruma gelmiştir.

Ayrıca antlaşmanın 24. maddesinde Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarında Ermeni Devleti kurulması amaçlanmıştır.

Antlaşma yapılır yapılmaz, İtilaf Devletleri Anadolu'da işgallere başlamıştır. Böylece İtilaf Devletleri asıl hedeflerinin ne olduğunu göstermişlerdir.



Mondros Ateşkes Antlaşması Özellikleri



Mondros Ateşkes Antlaşmasının Osmanlı'nın işgal edilebilir hale gelmesini sağlamış, Osmanlı'nın olası saldırı durumlarında savunmasız kalması amaçlanmıştır.

Osmanlı açısından bir teslim olma antlaşması özelliğine sahiptir.

Mondros ateşkes antlaşmasının hiçbir maddesi Osmanlı lehine bir durum içermemektedir.

İtilaf Devletleri Osmanlı üzerinde olan emellerini yapılan bu amaçlarla kolay hale getirmek istemişler ve paylaşımlar antlaşma sonrasında başlamıştır.