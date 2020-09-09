MSB'den Akdeniz Fırtınası açıklaması! Görüntüler paylaşıldı

MSB'den yapılan açıklamada, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor' denildi.

Paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.