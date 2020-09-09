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09.09.2020 - 11:21 | | milliyet.com.tr

MSB'den Akdeniz Fırtınası açıklaması! Görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin açıklama yapıldı.

Son dakika...Akdeniz Fırtınası'ndan ilk görüntü geldi! Türk tankları...
Son dakika...Akdeniz Fırtınası'ndan ilk görüntü geldi! Türk tankları...
Son dakika...Akdeniz Fırtınası'ndan ilk görüntü geldi! Türk tankları...
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MSB'den yapılan açıklamada, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor' denildi.

Paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.

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MSB paylaştı! Akdeniz Fırtınası'ndan ilk görüntü geldi

MSBden Akdeniz Fırtınası açıklaması Görüntüler paylaşıldı

MSB'den Akdeniz Fırtınası açıklaması! Görüntüler paylaşıldıMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin açıklama yapıldı.
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