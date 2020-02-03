MSÜ başvurusu nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek?

MSÜ başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 7 Ocak tarihinde alınmaya başlanan MSÜ başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar 10 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar MSÜ başvuru ücreti olarak 100 TL başvuru ücreti ödeyecek. 29 Mart 10:15'te başlayacak olan MSÜ sınavı 135 dakika sürecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınan ortaöğretim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan;

Son sınıf öğrencileri kendi okullarına,

Mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak, MEB e-Okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-Okul

sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği

durumlarda adaylar, sınava mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.

MEB e-Okul sistemi dışında kalan ortaöğretim kurumunda (MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar, KKTC ortaöğretim kurumları) öğrenim gören/mezun olan adaylardan ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi ekleme/düzeltme/değişiklik vb. amaçlı ÖSYM’ye gönderilen dilekçeler, mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri, Merkezimizce işleme alınmayacaktır.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

7 Ocak tarihinde alınmaya başlanan MSÜ başvuruları 10 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. MSÜ başvuru ücreti olarak adaylardan 100 TL başvuru ücreti alınacak