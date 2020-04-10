MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2020 sınav tarihi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika haberi geldi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için hazırlığını sürdüren adayları yakından ilgilendiren duyuruda MSÜ yeni sınav tarihi yer alıyor. MSB, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki MSÜ 2020 ne zaman? İşte MÜS 2020 sınav tarihi...

MSÜ NE ZAMAN? MSÜ 2020 SINAV TARİHİ...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı'nın ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020'ye ertelendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.