Msvcp140.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

msvcp140.dll hatası nedir?



Bilgisayarlarımızın vazgeçilmezi haline gelen küçük dosyalarından biri olan msvcp140.dll, bilgisayarı biraz fazla kullanan insanların karşısına çıkan yaygın bir hatadır. Çoğu DLL hatasında olduğu gibi bu hata da bir oyun ya da bir program çalıştırılmaya çalışıldığında ortaya çıkar.

Eğer bu hatayı alıyorsanız bunun üç sebebi vardır. Hata, msvcp140.dll ismindeki dosyanın kaybolması, bozulması veya düzgün çalışmıyor olması nedeniyle ortaya çıkar. Bu tarz bir duruma genelde bilgisayara girmiş olan zararlı bir yazılım yol açabiliyor. Bunun yanı sıra Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 paketinin yüklenmesiyle gelen dosya, eğer paket hiç yüklenmediyse veya düzgün yüklenemediyse, bu dosya ile iletişime geçmeye çalışan hiçbir programın çalışmamasına sebep oluyor. Gelin yavaştan çözüme geçelim.

Msvcp140.dll hatasını çözerken dikkat edilmesi gerekenler



Msvcp140.dll hatasını çözmeye başlamadan önce, sorunu çözerken hangi yolu kullanacağınızı seçerken bazı özel durumlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bir sistem dosyası olduğundan, bir oyun oynamak için sorunu çözeyim derken bilgisayarı riskli duruma sokma olasılığınız da yüksek.

DLL hatalarının en genel çözüm yöntemi, dosyayı elle indirip gerekli klasöre atmaktır. Bu yöntemle sorunlar genelde çözülmüş olur ve istenilen programlar ile oyunlar doğru şekilde açılabilir. Ancak bu dosyayı elle indirmek başka çözüm yollarına oranla çok daha risklidir, bu yüzden daha fazla dikkat gerektirir.

Dolayısıyla eğer dosyayı elle indirip gerekli klasöre atacağınız çözüm yöntemini kullanacaksanız, güvenilir ve düzgün bir internet sitesi seçmek zorundasınız. Eğer yanlış bir hamle yapıp güvenilmez bir siteden msvcp140.dll dosyasını indirmeye kalkışırsanız, bilgisayarınıza zararlı yazılım içeren bir dosya indirme olasılığınız çok yüksektir. Yine de merak etmeyin, zira biz güvenli linkleri sizler için yazımızda paylaşacağız.

Msvcp140.dll hatasının çözümleri:



Yeniden yükleme yapın

Windows güncelleştirmelerini kontrol edin

Sistem Dosya Denetçisini kullanın

Msvcp140.dll dosyasını indirin ve elle kurun