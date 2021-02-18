Müge Anlı Gülşen Caymaz olayı | Gülşen Caymaz bulundu mu?

Gülşen Caymaz olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Müge Anlı'da işlenen Gülşen Caymaz'ın kaybı ile ilgili kızı geçtiğimiz günlerde programa konuk oldu. Annesinin kaybolduğu sırada 13 yaşında olan kızı annesinin bulunmasını istiyor.

GÜLŞEN CAYMAZ BULUNDU MU?

8 yıldır kayıp olan Gülşen Caymaz Müge Anlı'da ele alındı. Canlı yayınlanan programa katılan Gülşen Caymaz'ın annesi, o dönem Gülşen Caymaz'ın arkadaşı olan Murat Akın'a canlı yayında terlik fırlattı. Yayın kesilirken, yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen Caymaz'ın kaybı ile ilgili konu işlenmeye devam ediyor.