Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayı nedir? Sosyal medyada gündem olan Şiar Kılıç olayının detayları nelerdir?

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz yıl Nisan ayında evde çıkan yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç yanarak yaşamını yitirmişti. Şiar Kılıç'ın babasının Müge Anlı'ya başvurması ve oğlunun yangından önce ölmüş olabileceğine dair şüphelerinin dile getirmesinin ardından olayın perde arkasında yatan ve gelişen olaylar başta sunucu Müge Anlı olmak üzere yarışmayı takip eden izleyicilerin psikolojisini alt üst etti.

Anne Gülizar Amanet'in sürekli rüya gördüğünü söylemesi ve oğlu Şiar'ın da 13 yaşına gelmeden önce öleceğini duyurdu. Annenin açıklamaları karşısında Müge Anlı ve seyirciler neye uğradıklarını şaşırırken ben diğer çocuklarımın öleceğini de rüyamda gördüm açıklaması ile herkesi bir kez daha alt üst etti.

ŞİAR KILIÇ'IN ÖLÜMÜNDE BÜYÜK ŞÜPHE

Bir izleyicinin anlatıklarına göre; Şiar Kılıç'ın el ve ayak bileklerinin yangından cesedi çıkarılırken olmayışı şüphe uyandırdı. Konu ile ilgii ise başka bir iddia daha ortaya atıldı. Bahadır Bey ve Gülizar Amanet'in kavga etmesi sonucu Şiar Kılıç'ın yere düşüp bir daha hareket etmedi yönünde oldu.