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12.11.2020 - 13:47 |

Muharrem İnce: Halk TV, TELE 1 ve KRT beni ekrana çıkarmıyor

Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı.

'Partinin kararlarına uyarım ama keyfi kararlara uymam' diyen Muharrem İnce şöyle devam etti:

Bir gün sizin kanalı açtım baktım Sayın Yılmaz Büyükerşen sizin kanalınızda. 'Eyvah' dedim hocayı partiden atacaklar, atmadılar. Sonra baktım Zeydan Karalar sizin kanalda ekranda baktım onu da atmadılar. Tunç Soyer'i gördüm onu da atmadılar. Sayın Sezgin Tanrıkulu'nu gördüm, onu da atmadılar. Sonra iki avukat gördüm parti üyesi. Birini attılar, diğerini atmadılar. Atmadıkları kişi genel merkezi destekliyor, atmadıkları kişi genel merkeze muhalif. Yani keyfi kararlardan bıktık biz 18 yıldır. AK Parti 18 yıldır adamına göre muamele yapıyorsa CHP bu yoldan gitmemelidir. Şu çıkarsa atarız, bu çıkarsa atmayız olmaz. Ben demek ki böyle bir boykot olmadığına inandım. Bu kişileri atmadıklarına göre böyle bir boykottan vazgeçmişler.

"HALK TV, TELE 1 VE KRT BENİ EKRANA ÇIKARMIYOR

Sosyal medyada okuduğu yorumlarla ilgili de konuşan Muharrem İnce, "Bir diğeri bazı arkadaşların sosyal medyadan yorumlarını gördüm. 'Muharrem İnce çıkıyor, kendini attırıp mağduru oynayacak' diye. Hayır arkadaş Yılmaz Büyükerşen kendini attırmak mı istedi? Ben böyle bir kararın olmadığını gördüm ama bu soruyu soranlar kendilerine şunu sormaları lazım; 'Muharrem İnce CNN TÜRK'e çıkabiliyor da Halk TV'ye, TELE 1'e, KRT'ye niye çıkamıyor?'. Çıkamazsın genel merkezden talimat gelmediği sürece çıkamazsınız. Bunu sorgulamalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca geçen gün Sayın Merdan Yanardağ’a da mesaj attığım için hatırlatıyorum. CHP Genel Merkezi açıklama yapmış bahsedilen kişi Muharrem İnce değildir diye. Buna rağmen meczubun birisi kanalda bana iftira atıyor. Benim çıkmamı bıraktım, iftira mekanizması devam ediyor orada. Buraya çıkmamı sorgulayan insanların oraya neden çıkamadığımı da sorgulamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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