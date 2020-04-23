Muhtelif Ne Demek? Tdk'ya Göre Muhtelik Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muhtelif kelimesi Osmanlı döneminde kullanılan Osmanlıca Türkçesi zamanından beri kullanılan bir kelimedir. Günümüz Türkçesinde de sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelime olmasıyla da iki anlamı bulunmaktadır.

Muhtelif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Muhtelif kelimesinin TDK sözlüğünde iki adet anlamı bulunuyor. Muhtelif kelimesinin ilk anlamı “çeşit – çeşitli” olarak kullanılır. Herhangi bir şeyin çeşitlerinin bulunması ve bu çeşitlerin ifade edilmesinde muhtelif kelimesi kullanılır. Muhtelif kelimesi türlü türlü ve çeşit çeşit gibi anlamlarına gelmektedir.

Muhtelif kelimesinin ikinci anlamı ise “zıt” anlamına gelmektedir. Birbiri ile tutmayan, birbirinin karşıtı anlamına gelmektedir. Çoğunlukla birbirine karşıt ve zıt olan durumları ya da kavramları belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Soyut kavramlar, düşünce be duygu olarak birbirleriyle uyumsuz kavramlar muhtelif sözcüğü ile ifade edilir.