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29.08.2020 - 14:18 | | DHA

Muratlı’da 32 milyon liralık ikramiye isabet eden kuponun oynandığı bayi: Müşterilerimiz daha mutlu

Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe gecesi yapılan Süper Loto çekilişinde 32 milyon 364 bin 752 TL, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden oynanan kupona isabet etti. Rekor ikramiyenin çıktığı ilçede heyecan yaşanırken, biletin oynandığı Süper Loto bayi işletmecisi Selçuk Yurga, “Yeni ikramiye ve oyun seçenekleriyle ikramiyeler arttı, müşterilerimiz artık daha mutlu” dedi.

Muratlı’da 32 milyon liralık ikramiye isabet eden kuponun oynandığı bayi: Müşterilerimiz daha mutlu

Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe gecesi yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirleyen 6, 10, 31, 43, 52, 59 numaralı bilet, Tekirdağ'ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesinde oynanan kupona çıktı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği talihli ilçede merak edilirken, bu durum vatandaşlar arasında da heyecan yarattı. Biletin oynandığı Atatürk Meydanı'ndaki Süper Loto bayii sahibi Selçuk Yurga, kupon sahibinin henüz ortaya çıkmadığını, bu durumun ilçede heyecan yarattığını söyledi.

Muratlı’da 32 milyon liralık ikramiye isabet eden kuponun oynandığı bayi: Müşterilerimiz daha mutlu

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 liranın çıktığı bayi sahibi Selçuk Yurga, Milli Piyango oyunlarına farklı bir heyecan geldiğini belirterek, "Öncelikle Milli Piyango’nun bu büyük ikramiyesini Süper Loto ile kazandıran bayi olmak çok gurur verici bir his. Ayrıca kazananın bizim muhitimizden, mahallemizden çıkmış olması bizi daha da sevindiren bir durum. Milli Piyango’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni ikramiye ve oyun seçenekleriyle ikramiyeler arttı, müşterilerimiz artık daha mutlu. İkramiye çok büyük, kazanan kişiye hayırlı olsun” dedi.

Muratlı’da 32 milyon liralık ikramiye isabet eden kuponun oynandığı bayi: Müşterilerimiz daha mutlu

Bayi olarak Şişal Sans’ın merkezine davet edildiğini de söyleyen Yurga, “Şişal Sans Merkezi’nde çekilişleri canlı olarak izlememi önerdiler. Kendilerine bu davetten dolayı ve bu şerefi bizlere yaşattıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şişal Sans Merkezi’nde, “Dünya Piyango Birliği” sertifikalı oyun makinelerinin yer aldığı stüdyoyu görme şansım da olacak. Yeni dönemde müşterilerimiz daha heyecanlı. Hem beklentiler hem de ikramiyeler daha yüksek. Eskisine nazaran daha büyük ikramiyeler veriliyor. Yeni dönemle birlikte bir heyecan geldi, artık hem işletmeci olarak bizler hem de müşterilerimiz daha mutlu daha heyecanlı" dedi.

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