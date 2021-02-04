Mutasyonlu virüs hangi illerde var, belirtileri neler? E484K mutasyonlu koronavirüs nedir?

Mutasyonlu virüs ile ilgili detaylar merak konusu. Mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü yerler bireylerin araştırılan konular arasında bulunuyor. E484K mutasyon varyantı gündeme geldi. Mutasyonlu koronavirüs hakkında bilgiler haberde yer alıyor...Peki mutasyonlu virüs hangi illerde var? İşte ayrıntılar...

MUTASYONLU VİRÜS HAKKINDA BİLGİLER...

Bakan Koca "Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı." ifadesini kullandı.

Koca, şu uyarılarda bulundu:

"Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım."

E484K İLE İLGİLİ DETAYLAR...

E484K" adlı mutasyon, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor.

Leicester Üniversitesinden Dr. Julian Tang, BBC'ye yaptığı açıklamada, mutasyonu "beklenmedik olmasa da endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirdi.