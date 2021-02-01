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01.02.2021 - 09:15 |

Myanmar nerede, darbe mi oldu? Son durum nedir?

Dünya Myanmar'daki darbeyi konuşuyor. Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınırken "Myanmar nerede, darbe mi oldu? Son durum nedir?" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Myanmar nerede, darbe mi oldu? Son durum nedir?

Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu. Gece saatlerinde yaşanan bu gelişme sonrası detaylar araştırılmaya başlandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyenler "Myanmar nerede, darbe mi oldu? Son durum nedir?" diye sormaya abşaldı.

MYANMAR'DA DERBE Mİ OLDU?

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.

Açıklamada, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltın alındığını açıklamıştı.

MYANMAR NEREDE?

Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülkedir.

 

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiAFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre ise saat 08.47'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü daha sonra 4.8 olarak revize edildi.
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