MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi
ABONE OL
03.05.2020 - 11:23 | | AA

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman'da doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi
Adıyaman'da görüntülendi! Kırmızı listede...
Adıyaman'da görüntülendi! Kırmızı listede...
Adıyaman'da görüntülendi! Kırmızı listede...
Haberin Tüm Fotoğrafları

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlan, Besni ilçesi Fırat Havzası yakınlarındaki mağaralarda doğa fotoğrafçılarının objektifine yansıdı.

Çizgili sırtlanı yaklaşık 2 metreden görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Musa Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Havzası boyunca uzanan mağaralarda varlığını duyduğu çizgili sırtlanı Hasan Çelik ve Metin Saruhan'ın rehberliğinde doğal yaşam alanındaki mağarasına giderek fotoğrafladığını söyledi.

Kentteki bir okulda öğretmenlik yaptığını ve hobi olarak doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini ifade eden Gürbüz, "Doğadaki her canlı kutsaldır ve yaşamını devam ettirmesi lazım. Bu anlamda çizgili sırtlanı 2-3 metreden görüntülememiz sanılanın aksine insanlara saldırmadığının kanıtıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam eden 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi. Erdoğan paylaşımında, "Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ekipler şaşkına döndü! Litrelerce zeytinyağı ve sabun...

Ekipler şaşkına döndü! Litrelerce zeytinyağı ve sabun...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (2 Mayıs)

Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (2 Mayıs)

Sıradaki Haber