Neuralink nedir, ne anlama geliyor? Elon Musk'un çılgın projesi Neuralink hakkında merak edilenler...

Neuralink nedir sorusu vatandaşalr tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milyarder girişimci Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra insan beyni ile bilgisayarın birleştirilmesi için çalışmalar yapıldığını duyuran Elon Musk merakla beklenen Neuralink çipini tanıttı. Canlı yayında duyurulan çipin insan ile bilgisayar arsasında doğrudan temas kurması amaçalnıyor. Kulak arkasına yerleştirilecek olan madeni para büyüklüğündeki çipin akıllı saatten beklenen tüm özellikleri içerisinde barındıracağı Musk tarafından duyuruldu

NEURALİNK NE DEMEK?

Neuralink, ileri teknoloji nöroloji uygulamalarında gelecekteki yeniliklerin olasılığını araştırmak için nöroteknolojiyi kullanan bir Amerikan şirketi. Elon Musk tarafından desteklenen neuralink, genel olarak nöroteknolojiye çığır açan bir bakış açısı olarak görünürlük kazandı.

Şirketin kurucusu Musk, maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bilgisayarların beyin gücüyle kontrol edilmesini başardıklarını açıklamıştı. NeuraLink, özellikle felçli hastalar için teknolojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

NEURALİNK NEDİR?

Musk'ın şirketinin geliştirdiği cihaz, üzerinde 3 binden fazla elektrot barındırıyor. Saç telinden daha ince olan sicimlere bağlı olan elektrotlar, 1.000 nöronun aktivitesini izleyebiliyor.

Şirket, geliştirdikleri cihazın beynin belli bir bölgesini takibe alabildiğini vurguluyor. "Yapay öğrenme" kullanılarak nöron aktivite kaydı da analiz edilebiliyor ve beynin hangi bölgesine nasıl bir uyarı gönderilebileceğini de saptıyor.

NeuraLink, beyin fonksiyonlarının nasıl bilgisayar verisine dönüştürüldüğünü ya da beyin hücrelerinin hangi yöntemlerle uyarıldığını ise açıklamış değil.

Şirketin lansmanı sırasında konuşan Elon Musk, "Bu cihazı takanlar bir anda insanların beynini ele geçirecek değil" dedi. Musk ayrıca cihazı kullanacak olanların zaman içerisinde yapay zeka ile simbiyotik bir beyne sahip olacağını savundu.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekmiş ve insanlığın sonunu getirecek şeyin bu teknoloji olabileceğini söylemişti.

İnsan beyninin yapay zeka ile birlikte çalışması sonucu üstün bir zekanın oluşturulabileceğini söyleyen Musk, bir noktada insanların yapay zeka ile bütünleşebileceğini ifade etti.