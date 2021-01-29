Nipah virüsü nereden bulaşır? Nipah Virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Nipah Virüsü nedir? Nipah Virüsü nereden bulaşır? Türkiye'de Nipah Virüsü görüldü mü? 1998-99 yıllarında ortaya çıkan bu virüs türü hayvanlardan insana bulaşıyor. İlk olarak 1999 yılında Malezya'daki salgın sırasında bildirildi. Domuzlarda ve diğer evcil hayvanlarda görülmüştür. Özellikle domuzlarda bulaşıcıdır.

Nipah virüsü (NiV), yeni görülen zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs). Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli hastalıklara neden olur.

NiV, domuz gibi hayvanlarda da ciddi hastalıklara neden olabilir, bu da çiftçiler için önemli ekonomik kayıplara neden olur.

Nipah virüsü, Hendra virüsü ile yakından ilişkilidir. Her ikisi de Paramyxoviridae ailesindeki yeni bir virüs sınıfı olan Henipavirus cinsinin üyeleridir.

BİLİM İNSANLARI UYARDI

Nipah virüsü yüzde 75'lik ölüm oranına sahip. Bilim insanları, Nipah virürüsünün her an patlayabileceğini ve bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir şeklinde uyarılarda bulundular. Nipah Virüsü'nün Türkiye'de görüldüğüne dair herhangi bir belirti yok. Bilim insanları virüsün insanlık tarihi için çok tehlikeli olduğu görüşünde.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşmaktadır. Enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişirmektedir. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefalitiye işaret eden nörolojik belirtiler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ciddi vakalarda, 24 ila 48 saat içinde komaya dönüşen Ensefalit ve nöbetler ortaya çıkar.

İnkübasyon süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 günü bulan inkübasyon süresinin görüldüğü bildirilmiştir.

Akut ensefalitten sağ kalanların çoğunda tamamen iyileşme görülür ancak sağ kalanlarda uzun süreli nörolojik durumların ortaya çıktığı bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık% 20'sinde nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi kalıcı nörolojik sonuçlar devam etmektedir. Sonradan iyileşen az sayıda insanda tekrar kötüleşme görülür veya gecikmiş başlangıçlı ensefalit gelişir.

Olgu ölüm oranı% 40 ila% 75 arasında tahmin edilmektedir; Bununla birlikte, bu oran epidemiyolojik sürveyans ve klinik yönetim için yerel kapasiteye bağlı olarak salgına göre değişebilir.