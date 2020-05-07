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07.05.2020 - 16:54 | | DHA

Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava açıldı

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de bulunduğu 7 kişi hakkında “Suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı.

Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. hakkında iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili 7 kişinin yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.

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