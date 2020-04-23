23.04.2020 - 18:29 |
Noob Ne Demek? Oyunlarda Kullanılan
Gerek online oyunlarda gerekse de başka tür oyunlarda sık sık duyduğumuz bir kelime olan noob kelimesi çoğu oyuncu tarafından kullanılır. Oyunun sohbet kısmında ise noob kelimesini bir oyuncunun diğer bir oyuncuya bu kelimeyi kullandığını görebiliyoruz. Oyuncu literatüründe giren bir kelime olan noob kelimesi yabancı kökenli bir kelimedir. Peki, oyunlarda bu kadar fazla kullanılan noob ne demektir? Noob kelime anlamı nedir? İşte noob kelimesinin anlamı.
Noob kelimesini en fazla oyunlarda duymaktayız. Her oyuncu birbirine bu kelimeyi kullanmaktadır.
Noob Ne Demek?
1.Çaylak
2. Oyunlarda acemi olan kimse
Oyunlarda Kullanılan Noob Kelimesinin Anlamı
Noob kelime anlamı ile çaylaktır. Noob kelimesi genellikle yeni oyuna başlamış veya oyun esnasında başarısız bir hareket sergileyen diğer oyuncular tarafından başka bir oyuncuyu küçük düşürülmek amacı ile noob kelimesi kullanılır. Noob kelimesi kimi zaman da hakaret olarak algılanabilir. Oyunlarda sıklıkla duyduğumuz noob kelimesi bu noktada acemi oyunculara verilen isim olarak bilinir. Noob kelimesi en çok online oyunlarda söylenir. Online oyun literatüründe bu kelime vardır.