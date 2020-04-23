Noob Ne Demek? Oyunlarda Kullanılan

Noob kelimesini en fazla oyunlarda duymaktayız. Her oyuncu birbirine bu kelimeyi kullanmaktadır.

Noob Ne Demek?

1.Çaylak

2. Oyunlarda acemi olan kimse

Oyunlarda Kullanılan Noob Kelimesinin Anlamı

Noob kelime anlamı ile çaylaktır. Noob kelimesi genellikle yeni oyuna başlamış veya oyun esnasında başarısız bir hareket sergileyen diğer oyuncular tarafından başka bir oyuncuyu küçük düşürülmek amacı ile noob kelimesi kullanılır. Noob kelimesi kimi zaman da hakaret olarak algılanabilir. Oyunlarda sıklıkla duyduğumuz noob kelimesi bu noktada acemi oyunculara verilen isim olarak bilinir. Noob kelimesi en çok online oyunlarda söylenir. Online oyun literatüründe bu kelime vardır.