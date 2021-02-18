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18.02.2021 - 12:29 |

Normalleşme ne zaman başlıyor? 2021 Normalleşme hangi illerde başlayacak? Belirlendi...

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın düzeni değişti. Eğitim - öğretim hayatı uzaktan eğitime başladı, evde çalışma ihtimali bulunanlar çalışma hayatına evinde devam etti. Kalabalığın önlenmesi amacıyla hafta sonu yasakları düzenli bir şekilde her hafta yaşanmaya başladı. Milyonlarca vatandaş ise normal hayatına dönebilmek için can atıyor. Sık sık normalleşme ne zaman başlıyor sorusu gündemden düşmüyor. 2021 normalleşme takvimi sürecinde plan adımları atılmaya başladı. Son dakika haberleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı. "Salgının seyrine göre normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.Erdoğan, Kafe ve restoranların ne zaman açılacağını sorusuna da açıklık getirdi. Peki normalleşme ne zaman, 2021 Normalleşme hangi illerde başlayacak?

Normalleşme ne zaman başlıyor? 2021 Normalleşme hangi illerde başlayacak? Belirlendi...

2020 Yılının Mart ayından bugüne dek devam eden koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. 7'den 70'e herkesin yıprandığı bu dönem sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Salgının seyrine göre normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi. Vatandaşlar ise Normalleşme ne zaman başlıyor? 2021 Normalleşme takvimi süreci ve planı adımları neler sorularına yanıt aramaya başladı.

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 NORMALLEŞME TAKVİMİ SÜRECİ PLAN ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.

KAFE - RESTORAN - KIRAATHANE

İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM

Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

HAFTA SONU YASAKLARI

Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.

NORMALLEŞME HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi. Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentlerden...

BATMAN
Batman'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirlerden.

BİTLİS

Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.

HAKKARİ

Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirlerden. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında...

ŞIRNAK

İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.

KADEMELİ OLARAK KALKACAK:

İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.

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