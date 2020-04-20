Ödül Zıt Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Bir başarı ve karşılığında verilen armağan anlamına gelen ödül kelimesinin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Ödül kelimesinin zıt anlamlı kelimesi cezadır.

Ödül Zıt Anlamlısı Nedir?

Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirinin tam zıttı olan kelimelerdir. Ödül kelimesinin zıt anlamlısı veya karşıt anlamlısı ise ceza kelimesidir.

Ödül Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler nelerdir?

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan ve cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilen kelimelerdir. TDK sözlüklerinden eş anlamlı kelimeleri öğrenmek mümkündür. Ödül kelimesinin eş anlamı veya anlamdaşı ise armağan, mükafat, kelimeleridir. Bu sebeple cümle içerisinde bu kelimeler ödül kelimesinin yerine kullanılabilir. Ödül kelimesi ve eş anlamlı kelimesi ile ilgili cümle içerisindeki örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

- Son başarılarımın mükafatını aldım.

- Son başarılarımın ödülünü aldım.