Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? Öğretmen atamaları kontenjanları belirlendi mi?

Öğretmen olarak atanmak isteyenler, KPSS 2020 oturumlarına katılım sağladı. KPSS sonuçları açıklandıktan sonra ise atama takvimi ile meraklı arayış başladı. Peki öğretmen atamaları 2021 ne zaman, öğretmen atamaları kontenjanları açıklandı mı? İşte MEB'in öğretmen atamalarına yönelik son açıklaması...

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN, KONTENJANLARI BELİRLENDİ Mİ?

Bakan Selçuk, AA muhabirinin 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.

Selçuk, yeni yıldaki öğretmen atamalarına ilişkin şunları kaydetti:



"Bu bütçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi bakanlığa ne kadar kadro verilebileceğine ilişkin bir genel değerlendirme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bütçenin imkanlarının çalışılıp bir öngörüde bulunulması ve mesela geçen sene salgından kaynaklanan yeni kadro ihtiyacı bir yıl öncesinden öngörülemediği için bambaşka tedbirler alındı kadro önceliklerinde. Bizim mevcut durumumuzu ortaya koyup sağlık, emniyet, güvenlik gibi diğer alanların da personel ihtiyaçları var, tabii ki onlarla birlikte değerlendirip eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu almakla ilgili çalışmalarımız elbette devam ediyor. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız."