Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB?

Mart ayında uzaktan eğitime geçilen eğitim sisteminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün uzaktan eğitim ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Milyonları yakından ilgilendiren bu konu için arayış halen hız kesmiyor. Milyonlarca öğrenci okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Aynı zamanda yaz tatili hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, yaz tatili kısaldı mı, yaz tatilinde okul olacak mı soruları da büyük merakla araştırılıyor. İşte her sorunun yanıtını haberimizde derledik.

OKULLAR AÇILACAK MI?

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

UZAKTAN EĞİTİM TARİHİ UZATILDI

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11. ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

YAZ TATİLİ KISALDI MI, YAZ TATİLİNDE OKUL OLACAK MI?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil.

Telafi eğitim tamamlayıcı bir eğitimdir. TV ile EBA ile beraber hızlandırılmış bir telafidir.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.