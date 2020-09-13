Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül'de başlıyor mu? Gözler Bakan Selçuk'ta: Uzaktan eğitim hangi tarihte bitecek?

Dünyadaki etkileri sürmekte olan koronavirüs sebebiyle okullar henüz açılmadı. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile ilgili vatandaşlar 21 Eylül'de başlayacağı açıklanan okullar ile ilgili ne zaman açılacak ve uzaktan ne zaman başlayacak sorularının cevaplarını arıyor...



YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?



Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise yaptığı açıklamalar şu yönde oldu; * İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.



MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.



YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devamsızlık durumu ve yüz yüz eğitimin hakkında şunları söyledi; * Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.



* Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.