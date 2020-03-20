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20.03.2020 - 03:25 | | AA

Organizasyonların ertelenmesine ilişkin genelge Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Organizasyonların ertelenmesine ilişkin genelge Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu salgının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
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