Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için 2 hafta önce Antalya Körfezi'ne gelen Oruç Reis gemisi, Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor.

Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıkmıştı.



Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor.