MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor
ABONE OL
31.07.2020 - 12:59 | | DHA

Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

Antalya Körfezi'ne iki hafta önce gelen Oruç Reis gemisi, açık denizde bekleyişini sürdürüyor.

Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için 2 hafta önce Antalya Körfezi'ne gelen Oruç Reis gemisi, Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor.

Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıkmıştı.

Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor.

    Bakan Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

    Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

    İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

    İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

    Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

    Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

    Bayram mesajları 2020 | Kurban Bayramı mesajları ile tüm dostlarınızı sevindirin...

    Bayram mesajları 2020 | Kurban Bayramı mesajları ile tüm dostlarınızı sevindirin...

    Sıradaki Haber