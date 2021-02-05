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05.02.2021 - 15:45 |

Osman Kavala’nın yargılandığı davalar birleştirildi

Osman Kavala’nın “casusluk” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından yargılandığı davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme bu dava ile Kavala’nın yargılandığı “Gezi eylemleri” davası ile birleştirilmesine karar verdi. Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Osman Kavala’nın yargılandığı davalar birleştirildi

Damla GÜLER / İSTANBUL

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre başkonsolosları, İspanya ve Almanya büyükelçileri, Amerika ve Fransa konsolosluk temsilcileri ile Fransa büyükelçilik temsilcisi izleyici olarak katıldı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izleyici olarak duruşmaya katıldı.

Dinlenen tanıkların ardından kararını açıklayan mahkeme dava dosyasının Kavala’nın yargılandığı “Gezi eylemler” davası ile birleştirilmesine karar verdi. Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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