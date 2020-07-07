ÖSYM AİS fotoğraf güncelleme işlemi nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu

ÖSYM AİS fotoğraf güncelleme işlemi nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından dün yapılan açıklama ile ÖSYM bürolarına gütmeden sistemde geçerlilik süresi dolan adayların fotoğraflarının değiştirilebileceğine dair açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada AİS ÖSYM üzerinde geçerlilik süresi dolan adayların fotoğrafları yeni kimlik kartını almış olan adayların sınava başvuru esnasında geçerlilik süresi dolan fotoğrafları otomatik olarak güncellenecektir açıklamasında bulunuldu. Henüz yeni kimlik kartı edinmeyen adaylar ise geçerlilik süresi dolan fotoğraflarını ÖSYM büroları aracılığı ile güncelleyebilecekler! İşte ÖSYM tarafından yapılan o açıklama...

ÖSYM AİS FOTOĞRAF GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) fotoğrafı güncel olmayanlar, fotoğraf güncellenmesi için başvuru merkezlerine gitmeden sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını henüz edinmemiş adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunan geçerlilik süresi dolan fotoğraflarını, başvuru merkezleri aracılığıyla güncelleyebilecekleri gibi Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla güncelleyebileceklerdir.