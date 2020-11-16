Öykü Gürman ile Günün Yemeği final mi yaptı, bugün neden yok?

Başarılı şarkıcı Öykü Gürman'ın sunuculuğunu üstlendiği Öykü Gürman ile Günün Yemeği, Show TV'de seyircisiyle buluşuyor. Birbirinden lezzetli tarifler ve farklı içerikleriyle fenomen programlar arasında gösterilen Öykü Gürman ile Günün Yemeği yayın akışında görünmedi. 16 Kasım Pazartesi Öykü Gürman ile Günün Yemeği neden yok?

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ FİNAL Mİ YAPTI?

Sesiyle milyonların beğenisini toplayan Öykü Gürman, bir süre önce oyunculuğu nedeniyle de takdirleri toplamıştı. Yeni dönemde Show Tv'de yemek programıyla izleyici karşısına çıkan Gürman, yeni formatta da büyük başarı yakaladı. Hafta içi her gün yayımlanan Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı, 16 Kasım Pazartesi günü 26. yeni bölüm ile ekrana gelmedi, Bunun yerine yayın akışında Kalp Atışı dizsinin tekrarına yer verildi. Gelişmenin ardından 'Öykü Gürman ile Günün Yemeği bitti mi?' sorusu araştırılmaya başladı. Programın bittiğine yönelik kanal yetkililerinden ve sunucu Öykü Gürman'dan henüz bir açıklama gelmedi.