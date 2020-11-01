MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine kattı
ABONE OL
01.11.2020 - 09:50 | | İHA

Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine kattı

Bursa'nın en işlek ana arterlerinden Ankara yolunda seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabası, görenleri şaşkına çevirdi.

Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine kattı

Ankara Caddesi üzerinde, yoğun trafikte seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak araba görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşın otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı araç, zaman zaman 60 kilometre hıza kadar ulaştı. Uzaktan kumandalı araba bir ara spin atıp ters döndü bu sırada otomobilinden görüntü alan bir kadın o anları kaydetti. Bir vatandaşın düzeltmesi sonrası yoluna devam edip Bursa caddelerini birbirine katan oyuncak araba bir süre sonra gözlerden kayboldu.

K-9 köpeği enkaz altında kalan kediyi kurtardıİzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeği 'Bob' bir kedi kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Define arayan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Define arayan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Sıradaki Haber