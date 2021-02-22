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22.02.2021 - 10:49 |

Özlem Zengin kimdir, nereli? Özlem Zengin biyografisi

9 Eylül 1969'da Tokat'ta doğan Özlem Zengin avukat ve siyasetçi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında merak edilenler...

Özlem Zengin kimdir, nereli? Özlem Zengin biyografisi

Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7’de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “Hayatın İçinden” adlı televizyon programını hazırladı.

2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur.

2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır.

25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir.

Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir. 3 çocuk annesidir.

Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Özlem Zengin, İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi’nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alıyor. Zengin aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde! Pis sudan sonra şimdi de reçelİstanbul Esenyurt'ta bir kadın, tartıştığı Mısırlı komşusunun kapısına reçel döktüğünü öne sürdü. Aynı kadının, daha önce de dışarıda oyun oynayan çocukların üstüne pis su attığı iddia edilmişti.
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