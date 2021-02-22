Özlem Zengin kimdir, nereli? Özlem Zengin biyografisi

Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7’de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “Hayatın İçinden” adlı televizyon programını hazırladı.



2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur.



2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır.



25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir.



Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir. 3 çocuk annesidir.

Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Özlem Zengin, İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi’nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alıyor. Zengin aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.