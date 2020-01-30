Paksoy kardeşler savcıyı şikâyet etti

Dilekçeye, olay günü Erköseoğlu’nun psikolojisinin iyi olmadığına kanıt olarak ağladığını gösteren bir fotoğraf da delil olarak konuldu.



Dilekçede Can Paksoy hakkında mahkûmiyet talebinde bulunan savcı Barış Kurt’un dosyadaki somut delilleri görmezden geldiği ve gerçekdışı iddiaları tekrarladığı öne sürüldü. Dilekçede savcı hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.