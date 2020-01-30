30.01.2020 - 07:00 | | Elif ALTIN İstanbul
Paksoy kardeşler savcıyı şikâyet etti
Beyoğlu’nda bir apartman boşluğunda ölü bulunan 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin davada sanık olarak yargılanan Can ve Emre Paksoy kardeşler, duruşma savcısı Barış Kurt’u “görevi kötüye kullandığı” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet etti.
Dilekçeye, olay günü Erköseoğlu’nun psikolojisinin iyi olmadığına kanıt olarak ağladığını gösteren bir fotoğraf da delil olarak konuldu.
Dilekçede Can Paksoy hakkında mahkûmiyet talebinde bulunan savcı Barış Kurt’un dosyadaki somut delilleri görmezden geldiği ve gerçekdışı iddiaları tekrarladığı öne sürüldü. Dilekçede savcı hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.