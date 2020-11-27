Palu ailesi davasında flaş gelişme! Yeni ifadeleri ortaya çıktı

Kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak bilinen sanıkların Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamasında öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnalın kızı Melike Tahnalın da Sakaryanın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü öne sürüldü. İddia üzerine Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Sanıkların SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada, sistem arızası nedeniyle yalnızca tutuklu sanık Tuncer Ustael'in ifadesi alındı.

MELİKEYE SAHİP ÇIKTIM DİYE ÇOCUĞUM KAÇIRILDI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, O zaman Ferizli Kusçada yaşıyorduk. Melike bizde kalıyordu ama annesi yoktu. Ben Melike'ye sahip çıktım, yanıma aldım. Onlara sahip çıktığım için Meryem'in eşi olan ve öldürülen Ahmet Tahnal'ın ailesi bana husumetli oldu ve çocuğumu kaçırdı. Buna rağmen Melike'yi kollamaya devam ettim. Ahmet Tahnal'ın yakınları ben evde yokken Melike'yi almış. Savcılığa gittim ve kayınvalideme 'neden çocuğu verdiniz' diye bağırdım diye konuştu.











SUÇU BANA YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Melikenin öldürüldüğüne dair bir kanıt olmadığını belirten Ustael, Sadece Kusça'dan alındığını biliyorum. Bütün suçları benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Cinayetlerin gerçekleştirildiğine ilişkin elimde 11 hafıza kartı vardı. Evime bomba attılar, evim kullanılamaz hale geldi. Bu sırada hafıza kartlarını kaybettim, böylece delillerim yok oldu. Melike'yi ben öldürmedim. Yaşamak istemiyorum, zaten ölüm için açlık grevine çıktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum dedi.

İFADEYİ ZORLA ALDILAR

Soruşturma aşamasındaki ifadesinin zorla alındığını iddia eden Tuncer Ustael, Yalan beyanda bulunmadım. Polisler ifadeyi kendi yazdılar, bana zorla imzalattılar. Maktulün öldürüldüğünü, Hava ve çocuklarının kefenlediğini, beraber gördüğümüze ilişkin beyanım olmadı. Kolluk kuvvetleri yazdılar, bana zorla imzalattılar diye konuştu.

Tuncer Ustaelin avukatı da müvekkilinin savunmalarına katıldığını söyledi. Diğer sanık avukatlarının savunmaların ardından beyanda bulunacağını belirttiği duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise davaya katılmak istediklerini bildirdi..

KOCAELİ'DEKİ DAVAYLA BİRLEŞTİRİLMESİ KARARI

Mahkeme heyeti, davanın anne Meryem Tahnalın öldürülmesiyle ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi konusunda muvafakat istenmesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı 12 Mart 2021 tarihine erteledi.



