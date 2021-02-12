Pazartesi ve Salı sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor?

Son dakika: Pazartesi ve Salı günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava hafta sonu şiddetini artıracak. Peki, sokağa çıkma yasağını etkileyecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR - BİTİYOR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam 21.00'de başlıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma 21.00 - Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

PAZARTESİ VE SALI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşam saatlerinde yağacak karın pazartesi ve salı günü daha kuvvetli olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. İstanbul’da karın bir metreyi geçeceğini söyleyemeyiz, nereden çıkarıyorlar. İstanbul’un merkezinde iç kesiminde olmaz. Yoğun kar yağışı İstanbul’un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul’un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı.”

Pazartesi ve Salı günü sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.