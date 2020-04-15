Pik yapmak nedir? Pik ne anlama geliyor?

Pik yapmak nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün corona virüsle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada pik yapmak ifadesini kullandı ve sonrasında ise bu terim merak konusu oldu. Peki pik yapmak nedir? İşte detaylar...

PİK NEDİR?

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.

PİK YAPMAK NE DEMEK?

TDK'ya göre "pik yapmak" terimi tavan yapmak anlamına gelmektedir.