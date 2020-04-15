MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pik yapmak nedir? Pik ne anlama geliyor?
ABONE OL
15.04.2020 - 12:22 |

Pik yapmak nedir? Pik ne anlama geliyor?

Pik yapmak terimi gündemde konuşuluyor. Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı. Bakan Koca, açıklamasında pik yapma terimini kullandı. Sonrasında ise pik yapmanın ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki pik yapmak ne demek?

Pik yapmak nedir? Pik ne anlama geliyor?

Pik yapmak nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün corona virüsle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada pik yapmak ifadesini kullandı ve sonrasında ise bu terim merak konusu oldu. Peki pik yapmak nedir? İşte detaylar...

PİK NEDİR?

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.

PİK YAPMAK NE DEMEK?

TDK'ya göre "pik yapmak" terimi tavan yapmak anlamına gelmektedir.

Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtuPolonya'da alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Telefon dolandırıcılarına operasyon! Tutuklandılar

Telefon dolandırıcılarına operasyon! Tutuklandılar

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Pik yapmak nedir? Pik ne anlama geliyor?

Pik yapmak nedir? Pik ne anlama geliyor?

Sıradaki Haber