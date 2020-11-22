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22.11.2020 - 12:07 | | DHA

Piyasa değeri 10 bin lira olan 16 güvercini çalındı

Kayseri'de, 40 yıldır güvercin besleyen Seyit Halil Ünal'ın 25 güvercininden 16'sı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Ünal, piyasa değeri 10 bin lira olan güvercinlerinin bulunması için polise başvurdu.

Piyasa değeri 10 bin lira olan 16 güvercini çalındı

Kayseri Adliyesi'nde çalışan Seyit Halil Ünal'ın, evinin çatısında beslediği 25 güvercininden 16'sı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 gün önce çalındı. Ünal, kafesin kilidi kırılarak, güvercinlerin çalınması üzerine büyük üzüntü yaşarken, polise başvurdu. Ünal ayrıca sosyal medya hesabından da piyasa değeri 10 bin lira olan 16 güvercinin çalındığını duyurarak, bulunması için yardım istedi. Ünal, "Hayvanları çok severim. Köpek, kedi, güvercin çok sevdiğim hayvanlardır. Geçtiğimiz yıl köpeğim çalınmıştı. Bu yıl da 'çocuklarım' diyebileceğim 16 güvercinim çalındı" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu oluştuSokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibariyle sona ermesiyle Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
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