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21.04.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Plazma bağışçısına ‘Övünç Madalyası’

Türk Kızılayı’nın verilerine göre, dün itibariyle Türkiye’de 235 ünite immün plazma bağışında bulunuldu.

Plazma bağışçısına ‘Övünç Madalyası’
AYKUT YILMAZ Ankara

En fazla bağışın yapıldığı il olan İstanbul’u, Ankara ve İzmir takip etti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığı’nın şu an için iyileşen 400 hastanın bilgisini kendileriyle paylaştığını belirterek, iyileşme oranlarının en fazla görüldüğü 10 ilde bu kişilerin ayaklarına kadar gidileceğini söyledi. Öte yandan plazma bağışlayan kişilere övünç madalyası vereceğini açıklayan Kızılay, bu kapsamda hastalığı yenerek ilk plazma bağışını gerçekleştiren Op. Dr. Kürşat Demir’i ödüllendirecek.

Günde 750 hasta

Kızılay Başkanı Kınık, bağış süreciyle ilgili şunları söyledi: “İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli ilerimizdeki merkezlerde bağışlar alınacak. Bu 10 ilimiz başta olmak üzere iyileşmiş hasta sayımız ilerleyen günlerde geometrik olarak artacak. Uyguladığımız testlerin miktarı arttıkça semptom göstermeden hastalığı atlatmış olanların da farkına varılacak. Şu anki kapasitemizle günde 750 bağışçımızdan plazma alabileceğiz.”

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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