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24.04.2020 - 18:21 |

Pm Ne Demek? Pm Atmak Ne Anlama Gelir? Pm'in Açılımı

PM kısaltmasının ne anlama geldiğini öğrenmek ister misiniz? Kısaltmaların günlük hayatta ne anlama geldiğini öğrenerek, birçok alanda kullanılan kısaltmaların içinde geçtiği cümleleri anlayabilir, siz de bu kısaltmaları kullanabilirsiniz. Peki, PM kelimesi ve PM kelimesinin en çok kullanıldığı PM atmak kelime grubunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Pm Ne Demek? Pm Atmak Ne Anlama Gelir? Pm'in Açılımı

PM kısaltması İngilizce iki kelimenin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır ve özellikle dijital dünyada kullanılmaktadır. Özellikle internet üzerinden oynanan oyunların bir köşesinde PM atmayı çokça görmüşsünüzdür.

PM Kelimesi ve PM Atmak Ne Anlama Gelmektedir?

PM kelimesi İngilizcede Private Message kelimelerinin kısaltmasıdır ve bu kelimelerin baş harflerinden meydana gelmektedir. PM atmak ise karşı taraftaki kullanıcıya private message yani özel mesaj göndermek demektir. Bu sayede kullanıcılar, halka açık olmayacak şekilde diğer bir kullanıcıya PM atmak yolu ile özel mesajlar gönderebilirler.

Gönderdikleri mesajları sadece mesajı gönderdiği kullanıcı görebilir. İnternet üzerinden bir oyun oynadığınızda ve karşı tarafa yazılı olarak bir mesaj göndermek istediğinizde PM atabilir, yani özel mesaj gönderebilirsiniz. Oyunların yanı sıra, PM kısaltması forum ve internet üzerindeki sözlüklerde de sıklıkla karşımıza çıkar.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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