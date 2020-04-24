Pm Ne Demek? Pm Atmak Ne Anlama Gelir? Pm'in Açılımı

PM kısaltması İngilizce iki kelimenin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır ve özellikle dijital dünyada kullanılmaktadır. Özellikle internet üzerinden oynanan oyunların bir köşesinde PM atmayı çokça görmüşsünüzdür.

PM Kelimesi ve PM Atmak Ne Anlama Gelmektedir?

PM kelimesi İngilizcede Private Message kelimelerinin kısaltmasıdır ve bu kelimelerin baş harflerinden meydana gelmektedir. PM atmak ise karşı taraftaki kullanıcıya private message yani özel mesaj göndermek demektir. Bu sayede kullanıcılar, halka açık olmayacak şekilde diğer bir kullanıcıya PM atmak yolu ile özel mesajlar gönderebilirler.

Gönderdikleri mesajları sadece mesajı gönderdiği kullanıcı görebilir. İnternet üzerinden bir oyun oynadığınızda ve karşı tarafa yazılı olarak bir mesaj göndermek istediğinizde PM atabilir, yani özel mesaj gönderebilirsiniz. Oyunların yanı sıra, PM kısaltması forum ve internet üzerindeki sözlüklerde de sıklıkla karşımıza çıkar.