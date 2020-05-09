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09.05.2020 - 21:01 |

Postacı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Postacı filmi kaç yılında çekildi?

Postacı filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. Kanal D ekranında yayınlanan başrollerinde Kemal Sunal, İhsan Yüce ve Fatma Girik gibi usta isimlerin yer aldığı filmin kaç yılında çekildiği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Postacı filmininin konusu ne oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Postacı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Postacı filmi kaç yılında çekildi?

Postacı filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde İhsan Yüce, Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı filmde Postacı karakterine hayat veren Kemal Sunal filmde Adem karakterine hayat veriyor. Postacı olan Adem'in Sevtap'a olan aşkına Sevtap'ın abisi Latif en büyük engeldir. Latif, Adem'in kardeşini değil kendi servetini sevdiği için Sevtap ile evlenmek istediğini düşünmektedir. İşte Postacı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Postacı, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği 1984 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik paylaşmıştır.

POSTACI FİLMİ KONUSU

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

POSTACI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Adem
Fatma Girik - Sevtap
Erdal Özyağcılar - Latif
Ulvi Alacakaptan
İhsan Yüce - Sevtap'ın babası
Nezahat Tanyeri
Gülümser Gülhan
Necdet Yakın
Cevdet Arıkan
Ali Karagöz
Tuncer Sevi
Ahmet Açan
Jale Efecik
Can Kolukısa
Orkide Erdem
Sabahat Işık
Nezih Tunar
Nubar Terziyan

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