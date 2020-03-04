Resmi tatiller 2020 ne zaman? 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan - Kurban Bayramı resmi tatil mi, hangi günlere denk geliyor?
Resmi tatil tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2020 Yılına girmemizle birlikte yeni yıl araştırmaları devam ediyor. Yeni yılda resmi tatil tarihleri hangi günlere denk geliyor? 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan - Kurban Bayramı resmi tatil mi, hangi günlere denk geliyor? İşte 2020 resmi tatiller...
Bu yıl resmi tatiller ne zaman? Resmi tatiller 2020 hangi günlere denk geliyor? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2020 Resmi tatiller arasında hangi günler var? İşte sırasıyla resmi tatiller 2020 listesi...
RESMİ TATİLLER 2020
1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
23 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi (yarım gün)
24 Mayıs Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar
25 Mayıs Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi
26 Mayıs Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba
30 Temmuz Kurban Bayramı Arefesi: Perşembe (yarım gün)
31 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün: Cuma
1 Ağustos Kurban Bayramı 2. Gün: Cumartesi
2 Ağustos Kurban Bayramı 3. Gün: Pazar
3 Ağustos Kurban Bayramı 4. Gün: Pazartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arefesi: Çarşamba (yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe
RESMİ TATİL NEDİR?
Resmî tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dinî, millî veya kültürel öneme haiz günler birçok ülkede resmî tatil ilan edilirler. Resmî tatiller genellikle 1 ila 5 gün uzunluğundadır.