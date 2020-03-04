Resmi tatiller 2020 ne zaman? 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan - Kurban Bayramı resmi tatil mi, hangi günlere denk geliyor?

Bu yıl resmi tatiller ne zaman? Resmi tatiller 2020 hangi günlere denk geliyor? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2020 Resmi tatiller arasında hangi günler var? İşte sırasıyla resmi tatiller 2020 listesi...

RESMİ TATİLLER 2020

1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma



19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı: Salı



23 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi (yarım gün)



24 Mayıs Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar



25 Mayıs Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi



26 Mayıs Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba



30 Temmuz Kurban Bayramı Arefesi: Perşembe (yarım gün)



31 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün: Cuma



1 Ağustos Kurban Bayramı 2. Gün: Cumartesi



2 Ağustos Kurban Bayramı 3. Gün: Pazar



3 Ağustos Kurban Bayramı 4. Gün: Pazartesi



30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar



28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arefesi: Çarşamba (yarım gün)



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe

RESMİ TATİL NEDİR?

Resmî tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dinî, millî veya kültürel öneme haiz günler birçok ülkede resmî tatil ilan edilirler. Resmî tatiller genellikle 1 ila 5 gün uzunluğundadır.