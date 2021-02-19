Saatler kaldı! Yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bazı bölgelerde trafikte araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.45 itibariyle yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.