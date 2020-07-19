19.07.2020 - 11:16 | | DHA
Sağlık Bakanı Koca Diyarbakırlıları uyarmıştı! düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, coronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çektiği ortaya çıktı.
Türkiye'nin en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.
Önceki gün Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, halay çekti.
Koronavirüsle ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerle, Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü.
Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası kameraya yansıdıAnkara'da, metroda yüksek sesle şarkı söyleyen kişiye tepki gösteren bir yolcu, 'Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin' diyerek, şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girerek kavganın büyümesini önledi, bu anlara ait görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.