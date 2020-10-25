Samsung'un sahibi kim, kaç yaşındaydı? Samsung'un sahibi nereli, neden öldü?

Son dakika haberleri arasında dünyanın önde gelen sanayicilerinden Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı vefat ettiği yer aldı. Samsung'un sahibi kim, kaç yaşındaydı, nereliydi soruları yoğun ilgi görmeye başladı. Peki Samsung'un sahibi neden öldü?

SAMSUNG'UN SAHİBİ KİM, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ, NEDEN ÖLDÜ?

Dünyanın önde gelen sanayicilerinden Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee-Kun-hee vefat etti. 20 milyar dolar serveti olan Lee-Kun-hee kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Lee-Kun-hee hayatını kaybetti.

9 Ocak 1942 yılında doğan ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Lee-Kun-hee 1987 yılında Samsung'daki koltuğunu babasından devralmıştı.

Lee-Kun-hee 2014 yılında da kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

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Lee Kun-hee, 9 Ocak 1942 tarihinde Lee Byung-chul'un üçüncü oğlu olarak doğdu. 1968 yılında Samsung'a katıldı ve Aralık 1987 tarihinde babası Lee Byung-chul'un ölümünün ardından şirketin başına geçti.

Lee Kun-hee'nin önderliğinde Samsung, ucuz ürünler üreten bir şirketten büyük bir uluslararası güce ve dünya çapında en önemli Asya markalarından birine dönüştü. Grubun iştiraklerinden biri olan Samsung Electronics, günümüzde dünyanın lider yarı iletken geliştiricileri ve üreticilerinden biridir ve 2007 yılında Fortune dergisinin dünyanın en büyük 100 şirketi listesinde yer aldı.

Samsung'un düşük fon skandalı nedeniyle Nisan 2008 tarihinde istifa etse de 24 Mart 2010'da tekrar şirketin başına geçti. 2014 yılında kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 2014 yılında Lee Kun-hee, oğlu Lee Jae-yong ile birlikte Forbes Dergisi tarafından dünyanın 35. en güçlü kişisi ve en güçlü Koreli ilan edildi.