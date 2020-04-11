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11.04.2020 - 10:13 | | DHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi, artan corona virüs vakaları nedeniyle 14 gün karantina altına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Vezirköprü ilçesinde 14 günlük karantina kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz Vezirköprü ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle ilçe merkezine ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

 

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