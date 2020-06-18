Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, hayvanı korumaya aldı. Yapılan kontrollerde sağlıklı olduğu belirlenen çöl varanı, kaydının yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.