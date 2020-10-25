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25.10.2020 - 11:13 | | AA

Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın kararmasıyla yiyecek aramak için mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi.

Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi!

TOKİ ve İnönü mahallelerindeki vatandaşlar, Sarıçam Ormanları içinde barınan dünyanın tek göç eden bozayıları ile tilkilerin evlerin önüne konulan çöp konteynerlerinden beslendikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, havanın kararmasıyla mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerine ulaşarak buldukları yiyecekleri yiyor.

Zaman zaman duvarların üzerinde gezinen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana dönüyor.

Mahalleye inen bir tilkinin de bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana gittiği görülüyor.

Mahalle sakinleri sokaklarda gezen ayılar nedeniyle zaman zaman eve gitmekte zorlandıklarını belirtti.

Vatandaşlardan Volkan Polat, her akşam ayılarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Şu anda ayı burada ve bırakmıyor ki eve gidelim." dedi.

 

 

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