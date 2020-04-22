Savcıların görevi nedir? Savcı ne iş yapar, nasıl olunur?

Suç haberini alması ile suçun meydana geldiği anı birebir görmesi üzerinden devlet adına soruşturma ve araştırma yapan kişiler savcılardır. Savcılar gerçekleştirilen araştırma ve soruşturma neticesinde iddianame hazırlarlar. Bu görevler kapsamında savcının suç konusunda önemli görevleri bulunmaktadır.

Savcıların görevi nedir?

Kanuna aykırı bir durum tespiti gerçekleştiği zaman, şikayet ve ihbar ile farklı kanallar üzerinden gelen bilgiler doğrultusunda savcılar araştırma ve soruşturma gerçekleştirir. Bu işlemler hukuk çerçevesinde ele alınarak savcılar tarafından yapılır. Bu durumda savcının belli başlı bazı görevleri bulunmaktadır.

- Dava açısından kanıtların toplanması,

- İddianame hazırlamak,

- Taksirle ya da kasten adam öldürme gibi durumlar karşısında adli muayene takibi gerçekleştirmek,

- Kamuya ya da mağdurların hakkını savunma görevini üstlenmek

Savcı ne iş yapar?

Hukuk temelli olarak savcılar pek çok farklı suç karşısında araştırma ve soruşturma ile görevlidir. Suç haberi alınması ile veya suç oluştuğu zaman, devlet adına bizzat hareket ederek araştırma ve soruşturma gerçekleştiren kişiler savcılardır. Buna bağlı olarak ele alınan ve toplanan bilgiler doğrultusunda karar verme amaçlı iddianame oluşturulur.

Savcı nasıl olunur?

Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde savcı olabilmek için 4 yıllık hukuk fakültesi bölümünün tamamlanması gerekmektedir. Daha sonra ÖSYM ile Adalet Bakanlığı kapsamında ortaklaşa yapılan sınavda başarılı olunmalıdır. Önce stajyer savcı olarak belirli noktalarda görev yaptıktan sonra asli göreve atanır. Mesleki yetenek ve ilerleyişine bağlı olarak savcılık açısından devletin pek çok farklı kurumunda görev alma başarısı gösterebilir.