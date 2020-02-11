Sefirin Kızı 8. son bölüm ardından 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar gerçeği öğreniyor

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Sefirin Kızı ekrana gelen son bölümde Sancar ve Gediz aklanmış ve hapistebn çıkmıştır. Olayların perde arkasında Akın isminin çıkması ise elbette Sancar Efe'nin işidir. Nare yaşanan tüm bu olumsuzlukların ardından kızı Melek'i alıp Barcelona'ya gider. Gediz'e bıraktığı mektupla kendisinin kimseye iyi gelmediğini Sadıçların arasını bozduktan sonra şimdi Sancar ve annesinin arasını açtığını ve kendisinin kimseye iyi gelmediğini açıklar. Bu durumun ardından Sancar, Güven ile birlikte Nare'nin nereye gittiğini öğrenmeye çalışır ve amacına da ulaşır. Sancar ve Güven kızını Barcelona'dan geri getirmek için yola çıkarken Gediz'de bu durumdan eksik kalmaz.

Hakkında yakalama emri olan Akın'da Müge'den aldığı bilgiler sayesinde yurtdışına çıkmayı başaracaktır. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Akın hakkında gerçeği Gediz ve Müge'nin yanı sıra Sancar'da öğrenecektir. Olayların seyri gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından yeniden şekillenecektir.

SEFİRİN KIZI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI