Sefirin Kızı 8. son bölüm ardından 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar gerçeği öğreniyor
Star TV ekranında izleyici ile buluşan Sefirin Kızı dizisi 8. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi son bölümde Nare yaşanılanların sorumlusu olarak kendini gördüğü ve Akın'ın peşinden sürüklemek ve herkesin rahat bir yaşam sürmesini istediği için kızını alıp Barcelona'ya gider. Herkes bu durumu Nare'nin Gediz'e bıraktığı mektup ile öğrenir. Sancar yaşanan bu olayın ardından apar topar Barcelona'ya gitmek için hazırlanır. Ne kızını ne Nare'yi orda bırakmaya niyeti yoktur. Peki Sefirin Kızı yayınlanan yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?
Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Sefirin Kızı ekrana gelen son bölümde Sancar ve Gediz aklanmış ve hapistebn çıkmıştır. Olayların perde arkasında Akın isminin çıkması ise elbette Sancar Efe'nin işidir. Nare yaşanan tüm bu olumsuzlukların ardından kızı Melek'i alıp Barcelona'ya gider. Gediz'e bıraktığı mektupla kendisinin kimseye iyi gelmediğini Sadıçların arasını bozduktan sonra şimdi Sancar ve annesinin arasını açtığını ve kendisinin kimseye iyi gelmediğini açıklar. Bu durumun ardından Sancar, Güven ile birlikte Nare'nin nereye gittiğini öğrenmeye çalışır ve amacına da ulaşır. Sancar ve Güven kızını Barcelona'dan geri getirmek için yola çıkarken Gediz'de bu durumdan eksik kalmaz.
Hakkında yakalama emri olan Akın'da Müge'den aldığı bilgiler sayesinde yurtdışına çıkmayı başaracaktır. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Akın hakkında gerçeği Gediz ve Müge'nin yanı sıra Sancar'da öğrenecektir. Olayların seyri gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından yeniden şekillenecektir.
SEFİRİN KIZI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI