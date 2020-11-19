Şehirler arası yasak var mı? Seyahat kısıtlaması geldi mi? Şehirler arası seyahat yasaklandı mı?

Kısıtlamalar 20 Kasım cuma günü itibariyle uygulamaya konuyor. Hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında gerçekleştirilecek sokağa çıkma yasaklarında il değişikliği yapmayı düşünenlere kötü haber geldi. İçişleri Bakanlığı kısıtlamalara, seyahati planlayanları da dahil etti. Seyahat kısıtlamasının istisnaları da genelgede belirtildi.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Kovid-19 virüsündeki artış sebebiyle Kabine toplantısı sonrası alınan önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı ise konuyla alakalı olarak yayımladığı genelgede detayları vatandaşa duyurdu. İl değişikliği düşünenler de kısıtlama nedeniyle planlarını gerçekleştiremeyecek. Ancak şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler hafta sonu uygulanacak kısıtlama dışında kalacak.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Öte yandan:



* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

* Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvurarak Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.