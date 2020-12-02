Şehirlerarası yolculuğa ‘özel araç’ kısıtlaması

Zorunlu durumu olmayanlar ise biletlerini göstererek uçak ve şehirlerarası otobüsle seyahat edebilecek. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde özel araçlarla şehirlerarası seyahatlere izin verilecek. Bu kapsamda zorunlu hal sayılacak durumlar ise şöyle olacak:

Seyahat izinleri

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç

plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.

Askerliği tamamlayıp evlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı

Herkesi ilgilendiren şehirlerarası seyahat düzenlemelerinin yanı sıra, 65 ve 20 yaş düzenlemeleri de devam edecek. İstisnalar haricinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı dışında 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı ise 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Ancak, daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. 65 yaş üstü vatandaşlar, Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Yanında velisi bulunan 20 yaş altı genç ve çocuklar da şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

eBaşvuru ve ALO 199

Belirtilen durumları karşılayanlar, eBaşvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla için aldıktan sonra özel araçlarıyla seyahat edebilecek. Genelgeye göre, sayılan mazeretlere sahip olunmasa da uçak, otobüs, tren, gemi ile seyahat mümkün olabilecek. Bilet ve rezervasyon kodu gösteren yasaktan muaf olacak.

Hafta içi sokak kısıtlaması başladı

21.00’de eve çekildik

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan karar gereği hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması dün başladı. Türkiye genelinde saatler 21.00’i gösterdiğinde vatandaşlar evlerine çekildi, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

İstanbul’da yasak öncesinde hareketlilik yaşandı. 21.00’den önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ Metrobüs durağında zaman zaman yoğunluk gözlendi. İş yerleri evlere paket servis hizmeti vermeyi sürdürdü. Birçok iş yerinin ise erken saatlerde kapandığı gözlendi. Yasağın başlamasıyla birlikte ise megakent, sessizliğe büründü. Sokaklar, caddeler boşalırken, trafik yoğunluğunun yüzde 9’a düştüğü yollarda kuryelerin kullandığı motorsikletlerin hareketliliği dikkati çekti. Polis ekipleri ise kentte denetimler gerçekleştirdi. Kadıköy ve Üsküdar’da kısıtlamaya uymayan vatandaşlara para cezası kesildi.Ankara’da da işlek cadde, meydan ile sokaklarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, araçları durdurarak vatandaşların evraklarını kontrol etti, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı. İzmir’de de kısıtlamanın başlamasıyla sokak ve caddelerde araç ve insan yoğunluğu sona erdi.

İlk dakikada ceza

Burdur’da ise sokak kısıtlamasının ilk dakikalarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Tutanak tutulan kişiler, yasağın hafta içi uygulanacağını bilmediklerini öne sürdü.

Samsun’da da kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara para cezası uygulandı. Kontrol noktasında otomobilleri durdurulan ve ceza uygulanan bazı vatandaşlar, polisle tartıştı.

Rize’den Samsun’a geldiğini ve yolda yaşanan trafik kazası nedeniyle geç kaldıklarını söyleyen sürücü Ekrem Bakırcı, “Yasağı biliyorduk ama 12 dakika nedir? 12 dakika yüzünden ceza yedik, ayıptır” dedi. Bursa’da, polisin durdurduğu bir otomobilde uyuşturucu kullandığı belirlenen 1’i kadın 4 şüpheli, toplam 12 bin 744 TL para cezası uygulanıp gözaltına alındı.

Hafta sonu marketler açık

Yeni tedbirler kapsamında cuma günleri saat 21.00’den pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.